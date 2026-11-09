Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Söke'li 10 yaşındaki yüzücü Büyüksoy, Vize Yarışları'nda beş yarışta birinci oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Söke'li 10 yaşındaki yüzücü Büyüksoy, Vize Yarışları'nda beş yarışta birinci oldu
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Söke'li 10 yaşındaki yüzücü Hüseyin Bedii Büyüksoy, 7-8 Kasım 2026'daki 4. Etap Vize Yarışları'nda üç stilde çıktığı beş yarışın tamamını birincilikle bitirdi. 50, 100 ve 200 metre sırtüstü, 50 metre serbest ve 100 metre kelebekte rakiplerini geçerek il birincisi oldu.

Söke'nin genç yüzücüsü Hüseyin Bedii Büyüksoy, 7-8 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen 4. Etap Vize Yarışları'nda büyük bir başarıya imza attı. Üç farklı stilde katıldığı beş yarışın tamamını birincilikle tamamlayan genç sporcu, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

On yaşındaki Hüseyin Bedii Büyüksoy, yüzme sporunda elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor. 2024 yılında başladığı yüzme serüveninde kısa sürede önemli mesafeler kat eden genç sporcu, son olarak 4. Etap Vize Yarışları'nda beş yarışta beş birincilik elde ederek önemli bir başarıya ulaştı. Hüseyin Bedii Büyüksoy; 50, 100 ve 200 metre sırtüstü, 50 metre serbest ve 100 metre kelebek kategorilerinde rakiplerini geride bırakarak tüm yarışlarda il birincisi oldu.

Başarısını daha önceki organizasyonlarda da gösteren Büyüksoy, 2025 yılında Balıkesir'de düzenlenen bölge yarışlarında 50 metre sırtüstü ve 50 metre kelebek kategorilerinde birincilik elde etti. 2026 yazında Sivas'ta gerçekleştirilen bölge yarışlarında ise 100 metre sırtüstü kategorisini 1.23.23'lük derecesiyle tamamlayarak bölge birincisi oldu.

Okul eğitimini sürdürürken yüzme antrenmanlarına da yoğun şekilde devam eden genç sporcu, disiplinli çalışması ve azmiyle geleceğe umut veriyor. Hüseyin Bedii Büyüksoy'un en büyük hayali, A Milli Takım formasını giymek ve olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 50 sitede yayınlandı.
Polis 'Alkol haram, içme' dedi! Sürücünün yanıtı bakın ne oldu12

Polis "Alkol haram, içme" dedi! Sürücünün yanıtı bakın ne oldu
Perihan Savaş'tan ölen eşi Yılmaz Zafer'e yürek burkan sözler

31 yıllık dinmeyen acı: Kalbim hala seninle atıyor
Yolcuların tepkisine rağmen otoyolda geri manevra! Bir de yaptığını savundu

Yolcuların tepkisine rağmen devam etti, bir de yaptığını savundu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılan defalarca ısırdı, o nasihat verdi! İlginç görüntüler

Yılan defalarca ısırdı, o nasihat verdi! İlginç görüntüler
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki! Kalçasının yarısı açıkta kaldı11

Arkasını dönünce tüm muhabirler deklanşöre bastı
Arda Güler'den İstanbul'da sürpriz ziyaret! Formasını hediye etti

Arda Güler'den anlamlı ziyaret!
Van'daki kar yağışı 97 yerleşim yerini birbirinden ayırdı! Tüm yollar kapandı

97 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı! Mahsur kaldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları

Sinyali vermişti! İşte emeklinin beklediği zam formülünün detayları
Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı39

Ek zam için yeni formül! En düşük emekli maaşı hesaplandı
Barış Falay'dan Şafak Karali'ye: O benimle yaşayacak

Ünlü oyuncu arkadaşını son yolculuğuna uğurlarken ayakta zor durdu