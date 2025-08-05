Söke 1970 Spor Kulübü 3 Transfer Yaptı
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Söke 1970 Spor Kulübü, Fethiyespor'un genç oyuncuları Murat Çepel, İbrahim Yüksel ve Yasin Cengiz'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Efeler 09 SFK olan adını değiştirip Söke'ye taşınan Aydın temsilcisi Söke 1970 Spor Kulübü 3 transfer yaptı. Aydın ekibi, 2'nci Lig temsilcisi Fethiyespor'un genç oyuncuları Murat Çepel, İbrahim Yüksel ve Yasin Cengiz'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor