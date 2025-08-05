Söke 1970 Spor Kulübü 3 Transfer Yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Söke 1970 Spor Kulübü, Fethiyespor'un genç oyuncuları Murat Çepel, İbrahim Yüksel ve Yasin Cengiz'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Efeler 09 SFK olan adını değiştirip Söke'ye taşınan Aydın temsilcisi Söke 1970 Spor Kulübü 3 transfer yaptı. Aydın ekibi, 2'nci Lig temsilcisi Fethiyespor'un genç oyuncuları Murat Çepel, İbrahim Yüksel ve Yasin Cengiz'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Demet Özdemir'in elbisesi geceye damga vurdu

Demet Özdemir'in cesur elbisesi geceye damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversiteden adı silinen Beşir Atalay sessizliğini bozdu

Üniversiteden adı silinen AK Parti kurucusu sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.