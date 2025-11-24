Haberler

Söke 1970 SK Yeni Teknik Direktörü Serkan Baziya Oldu

Söke 1970 SK Yeni Teknik Direktörü Serkan Baziya Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Söke 1970 SK, Anıl Can Yolgörmez ile yollarını ayırdı ve teknik direktörlük görevine Serkan Baziya'yı getirdi. Baziya, 17 yıllık antrenörlük kariyerine sahip ve UEFA A Lisans belgesine sahip bir isim.

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Söke 1970 SK'da Anıl Can Yolgörmez'le yollarını ayıran yönetim teknik direktörlük görevine Serkan Baziya'yı getirdi. Başkan Mahmut Gözüaçık ile bir araya gelen Baziya resmi sözleşme imzaldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "A Takımımızın yeni Teknik Direktörü Serkan Baziya oldu. 1983 doğumlu ve UEFA A Lisans belgesine sahip olan Baziya, 17 yıllık antrenörlük kariyerinde Göztepe, Altınordu, Bucaspor, Tuzlaspor, Muşspor ve Altay kulüplerinin hem profesyonel takımlarında hem de akademilerinde görev yaptı. Modern futbol anlayışı ve oyuncu gelişimi odağıyla kulübümüzde görev alacak olan Serkan Baziya ve ekibine hoş geldin diyor ve başarı temennilerimizi iletiyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Şehri ayağa kaldıran cinayet! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar

Bir şehir ayakta! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar
Dünya futbol tarihinde bir ilk: Telefon ışıklarıyla koreografi yaptılar

Dünya futbol tarihinde bir ilk: Telefon ışıklarıyla koreografi
Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

Torunuyla futbol oynadı, herkes ayaklarına baktı
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Havalimanında akılalmaz olay! Piste dalıp çalışır vaziyetteki uçağa binmeye çalıştılar

Havalimanında akılalmaz olay! Piste dalıp peşinden koştular
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.