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Söke 1970 SK, maç gelirini DMD hastası Mert Özkaya'nın tedavisine bağışladı

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Söke 1970 SK, maç gelirini DMD hastası Mert Özkaya'nın tedavisine bağışladı
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3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Söke 1970 SK, geçen hafta evinde Eskişehir Anadolu Spor ile 1-1 berabere kaldığı maçın tüm gelirini DMD hastası Mert Özkaya'nın tedavisine bağışladı. Kulüp, futbolun birleştirici gücünü dayanışma için kullanarak Mert'in yanında olduğunu açıkladı.

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Söke 1970 SK, geçen hafta evinde 1-1 berabere kaldığı Eskişehir Anadolu Spor maçının tüm gelirlerini DMD hastası Mert Özkaya'nın (11) tedavisine destek olmak için bağışladı. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Mert'in mücadelesine yalnızca maddi anlamda değil, manevi olarak da destek olmak isteyen takımımız futbolun birleştirici gücünü dayanışma için kullanarak Mert'in yanında olmaya çalıştı. Mert'in attığı her adımın gelecekte çok daha büyük hayallere ulaşmasını diliyoruz. Belki de tribünden takip ettiği, formasını gururla giydiği Söke 1970 Spor Kulübü'nün sahasına bir gün bu kez futbolcu olarak çıkacak ve aynı çimlerde kendi hayallerinin peşinden koşacak. Söke 1970 Spor Kulübü olarak Mert'in mücadelesinin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor; onun geleceğe sağlıkla, umutla ve güçle yürümesini temenni ediyoruz" mesajı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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