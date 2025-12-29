Söke 1970'te 4 genç deneniyor

Haberler

3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Söke 1970, Belçika merkezli Geleceğin Futbol Yıldızları Akademisi'nden 4 genç oyuncuyu deneme amaçlı olarak A takımına dahil etti. Oyuncuların performansı bir hafta boyunca değerlendirilecek.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 21 puanla 9'uncu sırada giren Söke 1970, 4 genç oyuncuyu denemek için kadrosuna dahil etti. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "A takımımız, Kuşadası'nda kamp organizasyonunu gerçekleştirdiğimiz Belçika merkezli Geleceğin Futbol Yıldızları Akademisi'nden 4 oyuncuyu deneme amaçlı olarak devre arası hazırlık kampına davet etti. Talha Mersinlioğlu, Mikail Kulaksız, Nurullah Sontan ve Türker Kaplan'ın performansları bir hafta boyunca değerlendirilecek" bilgisi verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
