Söke 1970'te 4 genç deneniyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 21 puanla 9'uncu sırada giren Söke 1970, 4 genç oyuncuyu denemek için kadrosuna dahil etti. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "A takımımız, Kuşadası'nda kamp organizasyonunu gerçekleştirdiğimiz Belçika merkezli Geleceğin Futbol Yıldızları Akademisi'nden 4 oyuncuyu deneme amaçlı olarak devre arası hazırlık kampına davet etti. Talha Mersinlioğlu, Mikail Kulaksız, Nurullah Sontan ve Türker Kaplan'ın performansları bir hafta boyunca değerlendirilecek" bilgisi verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor