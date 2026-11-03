Söke 1970, Gemlik Sümerbey'e 7-1 yenilince teknik direktör Ömer Kaplan özür diledi

3'üncü Lig 2'nci Grup'taki son maçında evinde lider Gemlik Sümerbey'e 7-1 yenilerek galibiyet hasreti 7 karşılaşmaya yükselen Söke 1970'te ilk sınavından eli boş ayrılan teknik direktör Ömer Kaplan, taraftarlardan ve camiadan özür diledi. Çok üzgün olduklarını söyleyen genç teknik adam, "Kabul edilebilir bir skor değil. Maçta bizi destekleyen taraftarlarımızdan ve tüm camiamızdan özür diliyoruz. Maçı geride bırakıp bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Ligde 22 yaş ortalamasıyla mücadele ediyoruz. Süper Lig ve 1'inci Lig seviyesinde takip edilen oyuncularımız var. Özellikle genç oyuncularımızın maçın psikolojik etkisinden bir an önce kurtulması gerekiyor. Takım olarak yeniden ayağa kalkacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı