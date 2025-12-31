Haberler

Söke transferde golcü Batuhan Kuru'yu aldı
3'üncü Lig ekibi Söke 1970, Bornova 1877'den ayrılan genç santrfor Batuhan Kuru ile anlaşma sağladı. Kuru, kariyeri boyunca 72 maçta 40 gol atmış bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarında Söke 1970, dış transferde Bornova 1877'den ayrılan santrfor Batuhan Kuru (20) ile anlaşma sağladı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2005 doğumlu santrfor Batuhan Kuru'yu transfer etti. Karşıyaka altyapısında yetiştikten sonra Çorum FK'da profesyonelliğe adım atan Kuru, Adıyaman FK ve Bornova 1877 formalarını da giydi. Kariyeri boyunca akademi liglerinde toplam 72 maçta 40 gol kaydeden genç santrfor, Türkiye Kupası ve 3'üncü Lig'de ise 33 müsabakada 7 gol attı. Batuhan Kuru'ya hoş geldin diyor ve kendisine başarı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
