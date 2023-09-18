Sokaklar doldu taştı! Ronaldo'ya İran'dan büyük şok
Al Nassr'ın Persepolis ile yapacağı Asya Şampiyonlar Ligi maçı öncesi son antrenmanı, Cristiano Ronaldo'ya gösterilen yoğun ilgi nedeniyle iptal edildi. İran'da bulunan taraftarlar Ronaldo'ya büyük ilgi gösterirken, durum izdiham haline geldi. Al Nassr ile Persepolis arasındaki mücadele salı günü saat 21.00'de başlayacak.
İran'da Ronaldo izdihamı!
Al Nassr'ın Persepolis ile oynayacağı mücadelesi öncesi yapacağı son antrenman, Cristiano Ronaldo için yaşanan izdiham nedeniyle iptal edildi.
Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi'nde salı günü İran'dan Persepolis deplasmanına konuk olacak.
Al Nassr, bu mücadele için İran'da gelirken, taraftarlar Cristiano Ronaldo'ya büyük ilgi gösterdi.
Ronaldo'ya gösterilen ilgi, izdihama dönüşürken, Al Nassr da Persepolis maçı öncesi yapacağı son antrenmanı iptal etti.
Al Nassr ile Persepolis arasındaki mücadele salı günü saat 21.00'de başlayacak.