Sokaklar Bizim 5x5 Mini Futbol Gençlik Kupası Tamamlandı

Sokaklar Bizim 5x5 Mini Futbol Gençlik Kupası Tamamlandı
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Düzce'de gerçekleştirilen Sokaklar Bizim 5x5 Mini Futbol Gençlik Kupası'nda erkekler kategorisinde Ayyıldız, kızlar kategorisinde ise Düzce İdman Yurdu A birinci oldu. Şampiyon takımlar, bölge finallerinde Düzce'yi temsil edecek.

Sokaklar Bizim 5x5 mini futbol gençlik kupası 11 takımın katılımıyla tamamlandı.

Düzce'de Bahçeşehir Spor Kompleksi Halı Sahasında Sokaklar Bizim 5x5 Mini Futbol Gençlik Kupası müsabakaları yapıldı. Müsabakalar sonunda erkekler kategorisinde Ayyıldız birinci, Spor Lisesi A ikinci, Spor Lisesi B üçüncü olurken kızlar kategorisinde ise Düzce İdman Yurdu A birinci, Spor Lisesi ikinci ve Düzce İdman Yurdu B üçüncü oldu.

Şampiyon olan takımlar Düzce'yi 25-30 Haziran 2025 tarihleri arasında Bartın'da yapılacak olan bölge finallerinde temsil edecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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