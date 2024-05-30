Bu yıl 2008 ve 2009 doğumlu sporcuların katılımı ile düzenlenen 'Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası' sona erdi.

Gençlik ve SporBakanlığı tarafından tüm illerde düzenlenen ve 2008-2009 doğumlu sporcuların mücadele ettiği 'Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası' Kayseri müsabakaları tamamlandı. Atatürk Spor Salonu'ndaki müsabakalar sonunda ilk 2 sırayı alan takımlar Çankırı'da yapılacak olan İç Anadolu bölge finallerinde Kayseri'yi temsil etme hakkı elde etti. Bu takımların grup maçlarında tüm masrafları Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü tarafından karşılanacak. Gençlik ve Spor ilMüdürlüğü yaptığı açıklamada ile Çankırı'ya gitme hakkı kazanan takımlar tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi. Turnuva sonunda ilk iki sırayı alan takımlar ise şöyle oldu;

Kızlar; Limonlar, Sultanlar, Erkekler; Bilfen, Hask. - KAYSERİ