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SMS Grup Efeler Ligi'nde 2'nci, Sultanlar Ligi'nde 5'inci hafta maçları oynanacak

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SMS Grup Efeler Ligi'nde 2'nci, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5'inci hafta karşılaşmaları yapılacak. Liglerde maç programına göre Efeler Ligi'nde karşılaşmalar yarın, Sultanlar Ligi'nde 25 Ekim Pazar günü oynanacak.

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 2'nci, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde maç programı şöyle:

SMS Grup Efeler Ligi

Yarın:

13.00 Galatasaray Madeş Mobilya-Akedaş Onikişubat Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)

14.00 Gebze Belediyespor-Sungurlu Belediyespor (Gebze)

16.00 Spor Toto-Halkbank (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 On Hotels Alanya Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

16.00 Gaziantep Gençlikspor-Fenerbahçe Medicana (Kamil Ocak)

16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (İBB Cebeci)

19.00 Ziraat Bankkart-Altekma (TVF Ziraat Bankkart)

Vodafone Sultanlar Ligi

25 Ekim Pazar:

13.00 Beşiktaş-Göztepe Yuppo (TVF Burhan Felek Vestel)

14.00 Vakıfbank-Galatasaray Daikin (Vakıfbank)

14.00 Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor Eker (Aksaray)

16.00 İlbank-Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Aras Kargo-Türk Hava Yolları (TVF Atatürk)

16.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Zerenspor (Muradiye)

19.00 Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Peron İstanbul (TVF Burhan Felek Vestel)

Kaynak: AA
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