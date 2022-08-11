Slovacko-Fenerbahçe maçının ardından

UHERSKE UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk maçta 3-0 yendiği Çekya temsilcisi Slovacko ile deplasmandaki rövanşta 1-1 berabere kalıp play-off turuna yükselen Fenerbahçe'de futbolculardan İsmail Yüksek, maça iyi başladıklarını ancak konsantrasyon eksikliğiyle maçın eşitlikle bittiğini söyledi.

İsmail Yüksek, maçtan sonra Mestsky Fotbalovy Stadion Miroslava Valenty çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Maçın istedikleri gibi sonuçlanmadığını ve 3-0'ın avantajıyla buraya geldiklerini belirten İsmail, "Sahaya çıktığımızda ilk hedefimiz kazanmaktı, kazanarak turu geçmek istedik. İlk yarı istemediğimiz bir oyun vardı sahada. Konsantrasyon eksikliği biraz fazlaydı bizde. İkinci yarı maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Golle birlikte devam ediyorduk. Konsantrasyon eksikliğiyle rakip beraberliği yakaladı ve maç 1-1 bitti." diye konuştu.

Tur atladıkları için mutlu olduklarını aktaran İsmail, "Taraftarımıza daha iyi bir oyun izletmek isterdik ama gerçekten üç günde bir maç oynuyoruz. Bu aralar yoğun bir süreçteyiz. Takım da oldukça yorgun." ifadelerini kullandı.

İsmail Yüksek, şunları kaydetti:

"Benim için bu sene ilklerle dolu. Taraftarımızın önündeki ilk maçımızda istemediğim bir şekilde kart yedim. Unutmak tabii ki zor, hayallerimin olduğu bir platform. İstemediğin bir anla karşılaşıyorsun ve dünyan başına yıkılıyor ama ayağa kalkmak önemli. Ben de hocamın bana verdiği her dakika, sahaya en iyi şekilde performansımı koymaya çalışıyorum. Bu formayla sahada en iyi şekilde mücadele etmeye çalışıyorum."