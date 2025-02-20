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Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek yabancı hakem belli oldu

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek yabancı hakem belli oldu

Slavko Vincic daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hangi maçlarını yönetti? İşte o sorunun yanıtı

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TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi olarak Slavko Vincic'i atadı. Vincic daha önce Fenerbahçe'nin 2018-19 Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Benfica'ya karşı ve Galatasaray'ın 2019-20 Şampiyonlar Ligi A grubundaki Club Brugge maçında düdük çalmıştı. Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı maç 1-1 berabere bitmiş, Galatasaray'ın Club Brugge ile oynadığı maç ise 0-0 sona ermişti.

TFF, Galatasaray- Fenerbahçe maçını Slavko Vincic'in yöneteceğini duyurdu. Vincic'in daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hangi maçlarını yönettiği de merak konusu oldu.

FENERBAHÇE O MAÇTA ELENMİŞTİ

Vincic, Fenerbahçe'nin 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi üçün tur rövanş maçında Benfica'yı konuk ettiği maçta düdük çalmıştı. Söz konusu maç 1-1 sona ermiş ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.

GALATASARAY MAÇI 0-0 BİTMİŞTİ

Öte yandan Slavko Vincic, Galatasaray'ın 2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi A grubundaki Club Brugge'a konuk olduğu maçı da yönetmişti. Söz konusu müsabaka 0-0 sona ermişti.

Slavko Vincic daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hangi maçlarını yönetti? İşte o sorunun yanıtı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYusuf İbrahim:

Çok ama çok yanlış bir hakem tercihi belirlenen hakem 2 taraf-ı da tanımaması gerekiyordu çok saçma bir secim olmuş adaletli bir maç yönetimi kimse beklemesin........!!!!!!!

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