Slavko Vincic daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hangi maçlarını yönetti? İşte o sorunun yanıtı

TFF, Galatasaray- Fenerbahçe maçını Slavko Vincic'in yöneteceğini duyurdu. Vincic'in daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hangi maçlarını yönettiği de merak konusu oldu.

FENERBAHÇE O MAÇTA ELENMİŞTİ

Vincic, Fenerbahçe'nin 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi üçün tur rövanş maçında Benfica'yı konuk ettiği maçta düdük çalmıştı. Söz konusu maç 1-1 sona ermiş ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.

GALATASARAY MAÇI 0-0 BİTMİŞTİ

Öte yandan Slavko Vincic, Galatasaray'ın 2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi A grubundaki Club Brugge'a konuk olduğu maçı da yönetmişti. Söz konusu müsabaka 0-0 sona ermişti.