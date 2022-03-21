Skandal hareketinin bedeli ağır olacak! Giresunspor'un yıldızı Doukara savunmaya çağrıldı

Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'a 4-1 yenilen Giresınspor'da Souleymane Doukara, maç sonunda Akdeniz ekibinin taraftarları tarafından tribüne çağrılmış ve onlarla sevinç yaşamıştı.

GİRESUNSPOR SAVUNMASINI İSTEDİ

Giresunspor'dan Doukara için yapılan açıklamada, "Deplasmanda oynadığımız Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrasında Fraport TAV Antalyaspor taraftarları tarafından tribüne çağırılan ve rakip takım taraftarıyla galibiyet sevinci yaşayan profesyonel futbolcumuz Souleymane Doukara ilgili olarak yönetim kurulumuz futbolcunun savunmasını istemiştir. Savunmanın ardından yönetim kurulumuzun alacak olduğu karar kamuoyu ile tekrar paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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