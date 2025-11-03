Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Sergen Yalçın hakkında dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Kıbrıs merkezli bir bahis şirketinin, maçtan iki saat önce Yalçın'ın kırmızı kart görmesine 1/1000 oran açtığı öne sürüldü. Olay, derbi sonrası sosyal medyada "ne büyük tesadüf" yorumlarıyla tartışma yarattı.
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Sergen Yalçın, 26. dakikada kırmızı kart görmüştür.
- Maçtan saatler önce Kıbrıs merkezli bir bahis şirketi, 'Sergen Yalçın kırmızı kart görür' seçeneğini 1/1000 oranla bahis kuponlarına eklemiştir.
- Bu durum, sosyal medyada ve futbol camiasında skandal iddialarına yol açmıştır.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde teknik direktör Sergen Yalçın, 26. dakikada Orkun Kökçü'nün kırmızı kartı sonrası hakeme itiraz ederken kendisi de kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.
BOMBA BAHİS ORANI
Ancak maçtan saatler önce Kıbrıs merkezli bir bahis şirketinin, "Sergen Yalçın kırmızı kart görür" seçeneğini 1/1000 oranla bahis kuponlarına eklediği ortaya çıktı. Bu durum, derbi sonrası sosyal medyada ve futbol camiasında "tesadüf mü, yoksa skandal mı?" sorularını beraberinde getirdi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Olayın gündeme gelmesiyle birlikte futbolseverler, "Bu kadar isabetli tahmin nasıl olur?", "Her şey mi bahis konusu oldu artık?" gibi yorumlar yaptı. Birçok taraftar, TFF'nin ve ilgili kurumların konuyla ilgili inceleme başlatması gerektiğini savundu.
Son haftalarda Türk futbolunu sarsan hakemlerin bahis skandalı gündemdeyken, bu iddia derbiye bambaşka bir boyut kazandırdı.
İşte o oran ve kampanya;