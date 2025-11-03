Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde teknik direktör Sergen Yalçın, 26. dakikada Orkun Kökçü'nün kırmızı kartı sonrası hakeme itiraz ederken kendisi de kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

BOMBA BAHİS ORANI

Ancak maçtan saatler önce Kıbrıs merkezli bir bahis şirketinin, "Sergen Yalçın kırmızı kart görür" seçeneğini 1/1000 oranla bahis kuponlarına eklediği ortaya çıktı. Bu durum, derbi sonrası sosyal medyada ve futbol camiasında "tesadüf mü, yoksa skandal mı?" sorularını beraberinde getirdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Olayın gündeme gelmesiyle birlikte futbolseverler, "Bu kadar isabetli tahmin nasıl olur?", "Her şey mi bahis konusu oldu artık?" gibi yorumlar yaptı. Birçok taraftar, TFF'nin ve ilgili kurumların konuyla ilgili inceleme başlatması gerektiğini savundu.

Son haftalarda Türk futbolunu sarsan hakemlerin bahis skandalı gündemdeyken, bu iddia derbiye bambaşka bir boyut kazandırdı.

İşte o oran ve kampanya;