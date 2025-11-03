Haberler

Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Sergen Yalçın hakkında dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Kıbrıs merkezli bir bahis şirketinin, maçtan iki saat önce Yalçın'ın kırmızı kart görmesine 1/1000 oran açtığı öne sürüldü. Olay, derbi sonrası sosyal medyada "ne büyük tesadüf" yorumlarıyla tartışma yarattı.

  • Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Sergen Yalçın, 26. dakikada kırmızı kart görmüştür.
  • Maçtan saatler önce Kıbrıs merkezli bir bahis şirketi, 'Sergen Yalçın kırmızı kart görür' seçeneğini 1/1000 oranla bahis kuponlarına eklemiştir.
  • Bu durum, sosyal medyada ve futbol camiasında skandal iddialarına yol açmıştır.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde teknik direktör Sergen Yalçın, 26. dakikada Orkun Kökçü'nün kırmızı kartı sonrası hakeme itiraz ederken kendisi de kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

BOMBA BAHİS ORANI

Ancak maçtan saatler önce Kıbrıs merkezli bir bahis şirketinin, "Sergen Yalçın kırmızı kart görür" seçeneğini 1/1000 oranla bahis kuponlarına eklediği ortaya çıktı. Bu durum, derbi sonrası sosyal medyada ve futbol camiasında "tesadüf mü, yoksa skandal mı?" sorularını beraberinde getirdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Olayın gündeme gelmesiyle birlikte futbolseverler, "Bu kadar isabetli tahmin nasıl olur?", "Her şey mi bahis konusu oldu artık?" gibi yorumlar yaptı. Birçok taraftar, TFF'nin ve ilgili kurumların konuyla ilgili inceleme başlatması gerektiğini savundu.

Son haftalarda Türk futbolunu sarsan hakemlerin bahis skandalı gündemdeyken, bu iddia derbiye bambaşka bir boyut kazandırdı.

İşte o oran ve kampanya;

Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSelimk:

şu lanet bahisi kaldırın, bize yaramıyor. maçlar masa başında oynandığından beri futbolda seyir zevki kalmadı.

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJls Kdld:

Beygircinin hesabindaki hareketliliği dikkat

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Çok merak ediyorum, böyle bir rezalet var mı ?... ORKUN KÖKÇÜ DE İŞİN İÇİNDE Mİ ???.......

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıtepkili vatandaş:

siz statlarda bir taraflarınızı yırttıkça, kulüpler hamutuyla neleri götürüyor. birazcık akıllanın daaaaa. takımı desteklersin de abartmazsın. umarım yakın zamanda millet uyanır da bunlara prim vermez.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıWarrior:

kirlenmiş düzenin yozlaşmış yneticlerin ahlakı bozulmuş insalğn sosyl cürümesi ile devam eden bir ülkede neyin adalet hükmü ile ayrılclık yapmadn bir düzen anca böyle bozulur.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıg8g5vgmczh:

hemen her seye bir kilif uydururlar

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Thodex kurucusu Fatih Özer'in cezaevindeki ölümünde 'gizemli' not

Thodex kurucusu Fatih Özer'in cezaevindeki ölümünde 'gizemli' not
Serdal Adalı derbi biter bitmez Orkun Kökçü'yü odasına çağırdı

Derbi biter bitmez o ismi odasına çağırdı
Sendikalardan asgari ücret için ilk rakam geldi! İşte istenilen tutar

Sendikalardan yeni asgari ücret için ilk rakam geldi
Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler

Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler
Yılmaz Morgül'den sevenlerini üzen paylaşım: Dualarınızı bekliyorum

Yılmaz Morgül fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Thodex kurucusu Fatih Özer'in cezaevindeki ölümünde 'gizemli' not

Thodex kurucusu Fatih Özer'in cezaevindeki ölümünde 'gizemli' not
Serdal Adalı derbi biter bitmez Orkun Kökçü'yü odasına çağırdı

Derbi biter bitmez o ismi odasına çağırdı
Film sahnelerini aratmadı! Hareket halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar

Film sahnesi değil! Seyir halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar
Arda Turan, ligdeki ilk derbisinde 3 puana ulaştı

Ligdeki ilk derbisine çıktı! İşte sonuç
Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar'ın cenazesinde büyük saygısızlık! Fotoğraf için yarışa girdiler

Yeşilçam jönünün cenazesinde büyük saygısızlık! Adeta yarışa girdiler
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde maçın sonuna damga vuran tartışma

Derbiye damga vuran tartışma
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi
MİT gizliliğini kaldırdı! İşte 1940 yılında hazırlanan İngiliz Kemal raporu

MİT'ten 85 yıl sonra bir ilk! İngiliz Kemal raporunu yayımladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.