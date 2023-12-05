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Kadroda olmayan Sivassporlu Emrah Başsan'dan Fenerbahçe maçı oynandığı sırada olay sözler

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Fenerbahçe maçının kadrosunda olmayan Sivassporlu futbolcu Emrah Başsan, karşılaşma oynandığı sırada mücadelenin VAR hakemine tepki gösterdi.

Sivassporlu futbolcu Emrah Başsan, Fenerbahçe ile oynadıkları maçın VAR hakemine sert sözlerle yüklendi. Kadroda olmayan Başsan, haklarının yendiğini belirtti.

"VAR ÇALIŞMIYOR, UYARMIYOR"

Emrah Başsan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Biraz adalet az da saygınız olsun. Yazık, günah insanın emeklerini yemeyin! Hava karlı ya da yağmurlu değil. VAR çalışmıyor, uyarmıyor sanırım." ifadelerini kullandı.

Sivassporlu futbolcudan Fenerbahçe maçı oynandığı sırada olay paylaşım

SİVAS PENALTI BEKLEMİŞTİ

Mücadelenin 22. dakikasında Sivassporlu Clinton N'Jie yerde kaldığı pozisyonda penaltı beklemişti. Pozisyonda devam kararı çıkması sonrası Sivas cephesi tepki göstermişti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Emrah Başsan Fenerbahçe Sivasspor Spor Haberler

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