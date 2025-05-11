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Sivasspor ve Bodrum FK'nın Karşılaşması 0-0 Berabere Tamamlandı

Sivasspor ve Bodrum FK'nın Karşılaşması 0-0 Berabere Tamamlandı
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Net Global Sivasspor ve Sipay Bodrum FK arasındaki mücadele, karşılıklı geliştirdiği ataklarla 0-0 sona erdi. İlk yarıda öne çıkan anlarda her iki takım da önemli fırsatlar buldu ancak netice alamadı.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Ümit Öztürk, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Tolga Ciğerci, Rodrigues, Koita, Manaj

Sipay Bodrum FK: de Sousa, Üzeyir Ergün, Herelle, Ali Eytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Mohammed, Taylan Antalyalı, Fredy, Bardhi, Puscas

Sarı kart: Dk. 19 Ahmet Aslan (Sipay Bodrum FK)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamladı.

7. dakikada Bardhi sağ kanattan ortaladı, ceza sahası içindeki Puscas'ın vuruşunda top kale direğinin yanından auta gitti.

9. dakikada Rodrigues'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Tolga Ciğerci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

21. dakikada Bardhi sol kanattan aldığı topla ceza sahası önüne kadar girdi. Bardhi'nin sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

27. dakikada Tolga Ciğerci sol kanttan aldığı topu ceza sahası önüne kadar sürdü. Tolgan Ciğerci'nin sert şutunu kaleci de Sousa çeldi. Defans topu kornere gönderdi.

34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fredy'nin sert şutunda defansa çarpan top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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