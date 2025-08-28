Sivasspor, Valon Ethemi ile Anlaşma Sağladı

Sivasspor, Valon Ethemi ile Anlaşma Sağladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Iğdır FK'dan 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Valon Ethemi ile sözleşme imzaladı. Ethemi, kulübe katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

SİVASSPOR, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Valon Ethemi ile anlaşma imzaladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında son olarak Iğdır FK forması giyen Valon Ethemi ile anlaşmaya vardı.

Sivas'a gelen Ethemi, Kulüp As Başkanı Ahmet Fatih Korkmaz'ın katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

3 Ekim 1997'de Kuzey Makedonya'da dünyaya gelen Valon Ethemi, futbola Renova altyapısında başladı. Kariyerinde sırasıyla Dinamo, KF Adriatiku, FK Kukësi, İstanbulspor ve Konyaspor formaları giyen Ethemi, geçen sezon ise Iğdır FK'da oynadı. Ethemi, 4 kez de Kuzey Makedonya Milli Takımı formasını giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
