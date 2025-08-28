Sivasspor, Valon Ethemi ile Anlaşma Sağladı

SİVASSPOR, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Valon Ethemi ile anlaşma imzaladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında son olarak Iğdır FK forması giyen Valon Ethemi ile anlaşmaya vardı.

Sivas'a gelen Ethemi, Kulüp As Başkanı Ahmet Fatih Korkmaz'ın katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

3 Ekim 1997'de Kuzey Makedonya'da dünyaya gelen Valon Ethemi, futbola Renova altyapısında başladı. Kariyerinde sırasıyla Dinamo, KF Adriatiku, FK Kukësi, İstanbulspor ve Konyaspor formaları giyen Ethemi, geçen sezon ise Iğdır FK'da oynadı. Ethemi, 4 kez de Kuzey Makedonya Milli Takımı formasını giydi.