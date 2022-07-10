Sivasspor'un yeni transferleri Galatasaray'dan! İki futbolcu için Okan Buruk'un son kararı bekleniyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor'un yeni transferleri Galatasaray'dan! İki futbolcu için Okan Buruk'un son kararı bekleniyor

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Galatasaray'da gelecekleri belirsizliğini koruyan Aytaç Kara ve Emre Kılınç'ı transfer etmek için Sivasspor harekete geçti. Yiğidolar'ın teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın hedefleri arasında yer alan futbolcularla ilk görüşmeler gerçekleştirildi. Transfer için son kararı Okan Buruk verecek.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcuların kimler olacağı da netlik kazanmaya başlıyor. Sarı-kırmızılılardaki durumu belirsizliğini koruyan Emre Kılınç ve Aytaç Kara'ya talip çıktı.

Sivasspor'un yeni transferleri Galatasaray'dan! İki futbolcu için Okan Buruk'un son kararı bekleniyorEmre Kılınç

SİVASSPOR İKİ İSİMLE DE GÖRÜŞME YAPTI

Fanatik'in haberine göre, Sarı-kırmızılı takımda sözleşmesi olmasına karşın kadrodaki durumları belirsiz olan Emre Kılınç ve Aytaç Kara, Rıza Çalımbay'ın hedefleri arasında yer alıyor. İki oyuncuyla ilgili Okan Buruk'un kesin kararları beklenirken, Sivasspor her iki isimle de görüşme yaptı.

Sivasspor'un yeni transferleri Galatasaray'dan! İki futbolcu için Okan Buruk'un son kararı bekleniyorAytaç Kara

Haberler.com - Spor

Emre Kılınç Galatasaray Aytaç Kara Sivasspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title