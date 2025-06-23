Sivasspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor

Sivasspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor
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Yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Sivasspor'da teknik direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz, en yakın isim olarak görülüyor.

Sivasspor'da yaklaşan olağanüstü kongre öncesi hareketlilik devam ederken, gözler tek aday olarak seçime girecek başkan adayı Gökhan Karagöl'e çevrildi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni teknik direktör arayışları devam ediyor.

OSMAN ZEKİ KORKMAZ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Bu kapsamda Sivasspor başkan adayı Gökhan Karagöl, geçtiğimiz sezon İstanbulspor'u çalıştıran genç teknik adam Osman Zeki Korkmaz ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılarda teknik direktörlük için Korkmaz, göreve en yakın isim olarak görülüyor.

28 Haziran Cumartesi günü yapılacak kongrenin ardından Korkmaz'ın açıklanması ve Sivasspor ile anlaşmasının duyurulacağı öğrenildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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