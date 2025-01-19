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Sivasspor Trabzonspor Maçına Hazır

Sivasspor Trabzonspor Maçına Hazır
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Net Global Sivasspor, yarın Trabzonspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki idman, taktik çalışmaları ile sonlandı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün maçın oynanacağı Trabzon'a giderek konaklayacağı otelde kampa girecek.

Trabzonspor ile Net Global Sivasspor, yarın saat 20.00'de Papara Park'ta karşılaşacak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
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