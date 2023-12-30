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Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin İstifa Etti

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Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, kulüp yöneticileri ile yaptığı toplantı sonrasında istifasını sundu. Yönetim ise istifayı kabul etti.

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin bugün kulüp yöneticileri ile yaptığı toplantı sonrasında istifasını sundu.

Sivasspor'a sezon başında Rıza Çalımbay'ın yerine teknik direktör olarak getirilen Servet Çetin, bugün kulüp tesislerinde yönetimle yaptığı toplantı sonrasında ayrılma kararı aldı. Yönetimin ise Çetin'in istifasını kabul ettiği bildirildi. Sivasspor'un kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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