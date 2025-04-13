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Sivasspor Taraftarları Fenerbahçe Maçına Yoğun İlgi Gösterdi

Sivasspor Taraftarları Fenerbahçe Maçına Yoğun İlgi Gösterdi
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Sivasspor, Fenerbahçe ile oynadığı maçta statta yoğun taraftar desteğiyle karşılaştı. 27 bin 532 kişi kapasiteli Sivas 4 Eylül Stadı'nın tribünleri büyük oranda dolarken, yaklaşık 23 bin taraftar maçı takip etti.

Sivassporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçına yoğun ilgi gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçında Sivasspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Sivasspor'da taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Maç öncesi stat çevresinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar erkenden tribünleri doldurdu.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, 27 bin 532 kişi kapasiteli Sivas 4 Eylül Stadı'nın tribünlerini büyük oranda doldurarak, önemli maçta takıma destek veriyor. Karşılaşmayı yaklaşık 23 bin taraftar takip ediyor.

Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran Sivasspor taraftarları, tezahüratlarla takımlarına destek oldu. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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