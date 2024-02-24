Üye Girişi
Haberler

Sivasspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazır

Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanı Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Asbaşkan Faruk Taşseten de takip etti. Elli Sekiz taraftar Grubu, antrenman öncesi Rey Manaj'a sürpriz yaparak, doğum gününü kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, son bölümde taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Antrenmanı Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Asbaşkan Faruk Taşseten de takip etti.

Öte yandan, Elli Sekiz taraftar Grubu, antrenman öncesi Rey Manaj'a sürpriz yaparak, doğum gününü kutladı. Manaj, kendisi için hazırlanan pastayı üfledi ve taraftarlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Mecnun Otyakmaz Faruk Taşseten Pendikspor Sivasspor Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE-KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 24 Şubat GÜNÜN MAÇLARI Fenerbahçe Kasımpaşa maçı CANLI izle! 24 Şubat Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Saadet Partisi İzmir belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi İzmir adayı Mustafa Erduran kimdir? Saadet Partisi İstanbul belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi İstanbul adayı Birol Aydın kimdir? Saadet Partisi Isparta belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Isparta adayı Aydın Apaydın kimdir? Saadet Partisi Iğdır belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Iğdır adayı Necmettin Turan kimdir? Saadet Partisi Hatay belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Hatay adayı Necmettin Çalışkan kimdir? Saadet Partisi Gümüşhane belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Gümüşhane adayı Akın Demir kimdir? Saadet Partisi Giresun belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Giresun adayı Abdulkadir Bektaş kimdir? Saadet Partisi Gaziantep belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Gaziantep adayı Ahmet Cengiz kimdir? DEM Parti Bingöl Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bingöl adayı Aydın Bürçün kimdir? Saadet Partisi Erzurum belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Erzurum adayı Faik Çalık kimdir? DEM Parti Bilecik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bilecik adayı Züleyha Çengel ve Ömer Ege kimdir? Saadet Partisi Elazığ belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Elazığ adayı Abdullah Akın kimdir? Saadet Partisi Edirne belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Edirne adayı Tezcan Karakütük kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title