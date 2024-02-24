Sivasspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazır

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, son bölümde taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Antrenmanı Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Asbaşkan Faruk Taşseten de takip etti.

Öte yandan, Elli Sekiz taraftar Grubu, antrenman öncesi Rey Manaj'a sürpriz yaparak, doğum gününü kutladı. Manaj, kendisi için hazırlanan pastayı üfledi ve taraftarlara teşekkür etti.