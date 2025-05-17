Sivasspor, Samsunspor Maçına Hazır
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanlarını tamamladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki takım, ısınma ve taktik çalışmalarla hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.
Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, bugün Samsun'a giderek maç saatini beklemeye başlayacak. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor