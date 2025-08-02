Sivasspor, Okan Erdoğan ile Anlaştı

Sivasspor, Okan Erdoğan ile Anlaştı
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 26 yaşındaki stoper Okan Erdoğan ile sözleşme imzaladı. Okan Erdoğan, İstanbulspor'dan transfer edilerek kırmızı-beyazlı renklere katıldı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 26 yaşındaki stoper Okan Erdoğan ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Okan, Başkan Yardımcısı Yusuf Bozatlı'nın katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

29 Eylül 1998 tarihinde Berlin'de dünyaya gelen Okan Erdoğan, futbola SC Weyhe altyapısında başladı. Kariyerinde sırasıyla Nordwest, VfB Oldenburg ve Preuen Münster formalarını giyen başarılı savunmacı, 2021 yılından bu yana İstanbulspor'da görev yaptı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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