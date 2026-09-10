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Sivasspor, Muğlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Muğlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında sahasında Muğlaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Muğlaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde çalıştı. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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