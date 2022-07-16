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Sivasspor, Morutan ile ilgileniyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor, Morutan ile ilgileniyor

DG Sivasspor, Galatasaray'da yeni sezon için kadroda düşünülmeyen ve kiralık gönderilmesi planlanan Morutan ile temasa geçti.

DG Sivasspor, Galatasaray'da yeni sezon için kadroda düşünülmeyen ve kiralık gönderilmesi planlanan Morutan ile temasa geçti.

Sivasspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yiğidolar, Galatasaray forması giyen Olimpiu Morutan'ı renklerine bağlamak istiyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın istediği oyuncular arasında yer alan Morutan ile ilk görüşme gerçekleştirildi.

Olimpiu Morutan, futbol kariyerinde ise 213 maça çıktı. 20 gol atan Morutan, 29 kez sarı kartla, 2 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı. Genç oyuncu, Romanya A Milli Takımı'nda da 3 kez forma giymeyi başardı. Rumen oyuncu, geçen sezon ise sarı-kırmızılı forma ile 33 karşılaşmada görev alırken, 3 gol, 5 asist kaydetti. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Olimpiu Morutan Galatasaray Sivasspor Spor Haberler

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