Sivasspor, milli arada İsmet Taşdemir yönetiminde çift antrenman yaptı

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Sivasspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde kulüp tesislerinde devam ediyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, günü çift antrenmanla tamamladı. Sabah gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kuvvet ve atletik çalışmalar yaptı. Akşam antrenmanı ise ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve atletik çalışmalar gerçekleştiren futbolcular, antrenmanın son bölümünde çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı idmanla Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı