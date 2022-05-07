Sivasspor Kasımpaşa maçının VAR'ı Erkan Engin - Haberler

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Sivasspor Kasımpaşa maçının VAR'ı Erkan Engin

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor Kasımpaşa maçının VAR'ı Erkan Engin

DG Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Erkan Engin oldu.

DG Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Erkan Engin oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta maçında Sivasspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Ömer Tevfik Özkoç ve Ali Tuna yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Alper Akarsu olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Engin'e, AVAR olarak Hakan Ceylan ve Batuhan Gültek eşlik edecek. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Erkan Engin, Sivasspor, Kasımpaşa, Spor, Haberler

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