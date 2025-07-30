Sivasspor, Kaleci Göktuğ Bakırbaş ile Anlaştı

Sivasspor, Kaleci Göktuğ Bakırbaş ile Anlaştı
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 29 yaşındaki kaleci Göktuğ Bakırbaş ile resmi sözleşme imzaladı. Göktuğ, Sivas'a gelerek kırmızı-beyazlı renklere bağlandı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 29 yaşındaki kaleci Göktuğ Bakırbaş ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Göktuğ, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

1 Haziran 1996'da İzmir'de dünyaya gelen Göktuğ, Göztepe altyapısında futbola başladı. Ardından Manisaspor ve Ümraniyespor formasını giyen Göktuğ, geçtiğimiz sezon ise Erzurumspor FK da görev yaptı.

İmza töreninde yönetim kurulu üyeleri Mustafa Veske, Ozan Yıldırım ve Fahrettin Coşkun da yer aldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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