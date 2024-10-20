Üye Girişi
Haberler

Sivasspor, Hatayspor'u 3-2 Mağlup Etti

Sivasspor, Hatayspor'u 3-2 Mağlup Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Hatayspor'u yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken, Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise oyundan memnun olduğunu ifade etti.

SİVASSPOR Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Hatayspor gibi iyi bir takımı mağlup etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise, "Bugünkü oyundan memnunum. En kötü berabere ayrılabilirdik" diye konuştu.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Sivasspor, sahasında konuk ettiği Hatayspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay değerlendirmelerde bulundu.

Kısa bir açıklama yapan Bülent Uygun, "Öncelikle tabii kendi evimizde gerçekten zor süreçlerden geçerken Hatayspor gibi iyi bir takımın yenmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Gelerek bizleri desteklediler. ve 3 puanı onlara armağan ettik. Bugün benim oğlum Emir Haktan'ın doğum günü. O da maçtan önce 'Babacığım kazanın ve doğum günü hediyesi bana verin' diye söylemişti. Bu galibiyeti de bir azını da olsa Emir Haktan'a da armağan ediyorum. Kazandığınız için mutluyuz" şeklinde konuştu.

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise "İyi oynadık. Gerçekten iyi oynadık. Bu bizim üçüncü, dördüncü maçımız. Yani biz de geç geldik zaten. Ama bugünkü oyuncularımızın oyunundan ben çok memnunum. Bundan önce Trabzonspor maçı da keza aynı şekildeydi. Orada da bir sürü gol kaçırdık. Bunda da gol kaçırdık. En üzücü olan şeylerden bir tanesi de yediğimiz gollerin hepsi de ölü toptan. En çok ona üzüldük. Tabii ki buradan en kötü berabere ayrılabilirdik. Bizim bir de en son üzüldüğümüz basit bir şey ama hakem arkadaşımızın yaptığı, bizim üçüncü yediğimiz golle top kornere çıktı dedi, oysa kornere çıkmıyor, auta çıkıyor. Orada bize bir gol oldu. Sonucu etkileyen bir gol oldu. Ama her şeye rağmen güzel bir lig maçı oldu. Benim için de tabii ki ayrı bir şey Sivas'ta gelip tekrar maç yapmak çok iyiydi. Kaybettiğimiz için üzgünüz, ama oynanan oyundan ben memnunum" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Rıza Çalımbay Bülent Uygun Hatayspor Sivasspor 3-sayfa Futbol Sivas Spor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan özel hastaneler ile ilgili dikkat çeken mesaj

Bakan Memişoğlu duyurdu! Özel hastanelere düzenleme geliyor

 Kahreden listede pasif ötenazi notu! 12 bebeğin nasıl öldüğü ortaya çıktı

Bebeklerin nasıl öldüğü ortaya çıktı

 Kapatılan hastanede diyaliz hastasına ilaç verip video çekmişler

Kapatılan hastanede diyaliz hastasına ilaç verip video çekmişler
Bu okulda neler oluyor? 18 gün arayla iki kez faciadan dönüldü

Bu okulda neler oluyor? 18 gün arayla iki kez faciadan dönüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deha CANLI İzle! Deha 5. bölüm Show TV kesintisiz HD izleme linki var mı? Mahsun Karaca kimdir? Röportaj Adam Mahsun Karaca kaç yaşında, hangi programlara katıldı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon kadrosunda kimler var? Mahsun Karaca katıldı mı? Teşkilat CANLI izle! TRT 116. bölüm Teşkilat yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı? Yunus Akgün Beşiktaş (KÜFÜRLÜ) paylaşımı ne? Yunus Akgün ceza alacak mı? Pasif ötenazi nedir? (Yenidoğan Çetesi) Pasif ötenazi ne demek? Samsunspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Samsun maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Samsunspor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Samsun maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports CANLI izle! (SAMSUNSPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki! CANLI maç izle! (SAMSUNSPOR FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Ekim Samsunspor Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Samsunspor Fenerbahçe maçı ilk 11'i açıklandı! 20 Ekim Pazar Fenerbahçe'nin Samsun maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.