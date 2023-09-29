Sivasspor, Hatayspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Hatayspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Sakatlığı geçen Gerson Rodrigues ise takımla birlikte çalıştı. Sivasspor, maç saatini beklemek üzere kulüp tesislerinde kampa girdi.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Sivasspor, idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.
EMS Yapı Sivasspor ile Atakaş Hatayspor, yarın saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Murat Erdoğan görev yapacak.