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Sivasspor, Hatayspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Hatayspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Sakatlığı geçen Gerson Rodrigues ise takımla birlikte çalıştı. Sivasspor, maç saatini beklemek üzere kulüp tesislerinde kampa girdi.