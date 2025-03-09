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Sivasspor, Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek 5 maç sonra galip geldi

Sivasspor, Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek 5 maç sonra galip geldi
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe'yi 3-1 yenerek 5 maç aradan sonra galibiyet elde etti ve puanını 27'ye yükseltti.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 3-1 mağlup etti ve 5 maç sonra kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor, evinde karşı karşıya geldiği Göztepe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla kırmızı-beyazlılar, ligde 5 maç aranın ardından galibiyet alarak, puanını 27'ye yükseltti.

Süper Lig'de en son galibiyetini ligin 21. haftasında sahasında mücadele ettiği Kayserispor karşı 5-2'lik skorla almıştı.

Ligde oynadığı 26 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 yenilgiyle 27 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, aldığı 3 puanla 15. sıraya yükseldi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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