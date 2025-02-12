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Sivasspor Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman dinamik ısınma ve taktik programlarla tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından rondo çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, taktik programlarla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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