Sivasspor Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından rondo çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, taktik programlarla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS