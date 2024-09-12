Sivasspor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından dar alan oyun ve taktik hücum varyasyonları üzerinde çalışan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Ülkelerinin milli takım kampından dönen Azizbek Turgunboev, Emirhan Başyiğit ve Samuel Moutoussamy, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor ile Gaziantep FK, 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS