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Sivasspor, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Net Global Sivasspor, 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını yoğun kar altında sürdürüyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı ve taktik maçla tamamlandı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yoğun kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik maçla idmanı tamamladı.

Bugün Gaziantep'e gidecek Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Gaziantep FK ile Net Global Sivasspor, 15 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Gaziantep Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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