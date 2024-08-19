Sivasspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun 3. hafta maçında sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda 2-1 kazandığı Kayserispor maçının ardından bir gün izin yapan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda Kayserispor maçında 90 dakika forma giyen sporcular yenileme çalışması yaptı. Diğer sporcular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Ardından sürat koşuları ve dar alan oyun oynayan Yiğidolar yarım saha maçla günü tamamladı.

Yeni transfer Keita Balde de takımıla birlikte çalışmalara başladı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Eyüpspor 24 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS