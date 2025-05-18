Sivasspor Deplasmanda Samsunspor'a Yenilerek Lige Veda Etti

Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'a 1-0 mağlup olarak ligden düştü. Maçın bitmesiyle futbolcular büyük üzüntü yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor deplasmanda Samsunspor'un rakibi oldu. Karşılaşmayı Samsunspor Dimata'nın golüyle 1-0 kazandı.

Ateş hattında bulunan Alanyaspor, Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak puanını 39'a yükseltti. Samsunspor'a kaybederek 35 puanda kalan Sivasspor ligin bitmesine 2 hafta kala Adana Demirspor ve Hatayspor'un ardından küme düşen üçüncü takım oldu.

Hakem Halil Umut Meler'in maçın bitiş düdüğünü çalmasıyla birlikte Sivassporlu bazı futbolcular üzüntüden kendilerini yere bıraktı. Büyük üzüntü yaşayan Sivassporlu futbolcuları Samsunspor ve kendi takım arkadaşları teselli etti.

Sivasspor ligin son haftasında Alanyaspor ile oynayacak. - SAMSUN