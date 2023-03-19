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Sivasspor'dan rahat galibiyet! Ankaragücü ateşle oynuyor

Spor Haberleri

Sivasspor'dan rahat galibiyet! Ankaragücü ateşle oynuyor

Avrupa Konferans Ligi'nden elenen Sivasspor, Süper Lig'e Ankaragücü maçıyla dönüş yaptı. Kırmızı-Beyazlılar, Başkent ekibini 2-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde yedinci kez 3 puan sevinci yaşamış oldu.

Sivasspor'dan rahat galibiyet! Ankaragücü ateşle oynuyor

PERDEYİ COFIE AÇTI

Sivasspor, 23'te Isaac Cofie'nin golüyle öne geçti. Bu golün asistini yapan Samu Saiz, 77'de attığı penaltı golüyle galibiyeti getirdi.

ANKARAGÜCÜ ATEŞTE

Sivasspor, bu galibiyetle puanını 27'ye çıkartıp 12. sıraya yerleşti. Ankaragücü ise düşme hattının 1 puan üstünde 25 puanla 15. sırada bulunuyor.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Ankaragücü Sivasspor Spor Haberler

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