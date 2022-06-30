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Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

DG Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.

DG Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını kampın 2. gününde Bolu'nun Gerede ilçesinde öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Antrenman kanat şut çalışmaları ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış ve Baver Kuçkar ise kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Yiğidolar, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Diğer yandan AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ile Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, kamp merkezinde Sivasspor'u ziyaret ederek Avrupa ve ligde başarı dileklerini ilettiler. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Rıza Çalımbay Sivasspor Gerede Bolu Spor Haberler

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