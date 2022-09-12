Sivasspor'da Leke James şoku! 8 hafta yok Spor Haberleri DG Sivasspor'da ayak bileğinde kırık olan Leke James'in 8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. DG Sivasspor'da ayak bileğinde kırık olan Leke James'in 8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Sivasspor'un, golcü oyuncusu Leke James'ten kötü haber geldi. James'in, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Slavia Prag ile oynanan maçta sakatlandığı ortaya çıktı. James, 8 hafta forma giyemeyecek. Sakatlıkla ilgili Teknik Direktör Rıza Çalımbay ise, "Leke James 8 haftaya yakın oynayamaz. Bence devreyi de kapatabilir. Onun için biraz sıkıntılı zaman geçirebiliriz" demişti. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi Slavia Prag Sivasspor Spor Haberler

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