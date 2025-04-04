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Sivasspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

Sivasspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazır
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Sivasspor, Çaykur Rizespor ile yarın oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, havayolu ile bugün Rize'ye giderek kampa girecek.

Çaykur Rizespor ile Sivasspor yarın saat 13.30'da Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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