Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Antalyaspor maçının ardından bir gün izin yapan Sivasspor, hafta sonu Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Yeni transfer Dorde Nikolic, takımla birlikte ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Sakatlığı geçen Hakan Arslan ile gribal enfeksiyonu atlatan Alaaddin Okumuş da takımla beraber çalıştı.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Sivasspor ile Beşiktaş 28 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS