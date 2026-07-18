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Sivasspor, Kimpioka ile yolları ayırdı

Sivasspor, Kimpioka ile yolları ayırdı
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Sivasspor, Benjamin Kimpioka ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Kulüp, futbolcuya teşekkür ederek başarılar diledi.

Sivasspor, Benjamin Kimpioka ile yollarını resmen ayırdı. Kırmızı-beyazlı kulüp, taraflar arasında yapılan görüşmelerin ardından sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kimpioka'nın Sivasspor forması altında verdiği emek ve katkılara teşekkür edilirken, futbolcunun kariyerinin bundan sonraki bölümünde sağlık, mutluluk ve başarı temennisinde bulunuldu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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