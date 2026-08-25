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Sivasspor, Batman Petrolspor Maçına Hazır

Sivasspor, Batman Petrolspor Maçına Hazır
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Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig 4. haftada deplasmanda Batman Petrolspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda pas, taktik ve dar alan oyunları üzerinde çalışıldı. Maç 29 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da Batman Yeni Şehir Stadı'nda oynanacak.

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Batman Petrolspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı???????.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde duran kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Dün oynanan Manisa FK karşılaşmasında süre alan futbolcular ise antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Batman Petrolspor ile Ekenler Beton Sivasspor, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da Batman Yeni Şehir Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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