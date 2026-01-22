Sivasspor kar altında çalıştı
Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına kar yağışı altında yoğun antrenmanlarla devam ediyor. Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde yapılan idmanda, takıma yönelik çeşitli pas ve koruma çalışmaları yapıldı.
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 25 Ocak Pazar günü Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yoğun kar yağışı altında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyunla tamamladı.
Yiğidolar, Amed maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor