Sivasspor, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında sahasında Alanyaspor ile mücadele edecek olan Sivasspor, antrenmanlarını tamamlayarak kampa girdi. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki idman, ısınma hareketleri ve taktik çalışmalarla sona erdi. Maç yarın saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.
Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Sivasspor ile Alanyaspor, yarın saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS