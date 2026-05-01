Sivaslı sporcular Mas Güreşi Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Sivaslı sporcular Mas Güreşi Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Yozgat'ta düzenlenen Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası Büyük Kadınlar ve Erkekler Turnuvası'nda, Sivaslı güreşçiler Ahmet Polat ve Emre Akkaya birincilik kürsüsüne çıktı.

Yozgat'ta düzenlenen Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası Büyük Kadınlar ve Erkekler Turnuvası'nda, Sivaslı güreşçiler Ahmet Polat ve Emre Akkaya birincilik kürsüsüne çıktı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda 85 kilogramda Emre Akkaya ve 125 kiloda Ahmet Polat altın madalya kazandı.

Geleneksel Spor Dalları Sivas İl Temsilcisi Hasan Kama, yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk kez Yozgat'ta düzenlenen Mas Türkiye Şampiyonası'nda, Sivas Pars Akademi Spor Kulübü olarak 10 kişilik kafileyle büyük bir gurur yaşadıklarını söyledi.

Kama, sporcuları Polat ve Akkaya'nın Türkiye şampiyonu olduğunu belirterek, "Halil İbrahim Çetinkaya ve Yunus Emre Yanık üçüncü olmuştur. Dereceye giremeyen sporcularımız da ortaya koydukları azim, disiplin ve mücadeleyle takdirimizi kazanmıştır." dedi.

Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Kama, "Bu başarıda emeği geçen başta antrenörümüz Hakan Cilan olmak üzere tüm sporcularımızı yürekten tebrik ediyor, gösterdikleri üstün performans için her birine teşekkür ediyorum. İnşallah bu daha başlangıç, daha nice başarılara birlikte ulaşacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
