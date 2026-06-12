Sivas'ta masa tenisi rüzgarı

Sivas'ta düzenlenen Okul Sporları Masa Tenisi Minikler A-B Kız-Erkek Müsabakalarında 22 takımdan 100 sporcu raket salladı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sivas Masa Tenisi İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen Okul Sporları Masa Tenisi Minikler A-B Kız-Erkek Müsabakaları tamamlandı.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet programı kapsamında 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyon, Taha Akgül Spor Salonu'nda yoğun katılımla yapıldı. Müsabakalarda 22 takımdan toplam 100 sporcu mücadele etti.

İki gün boyunca süren karşılaşmalarda minik sporcular hem yeteneklerini sergiledi hem de dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Büyük heyecana sahne olan müsabakalar sonunda başarılı olan takımlara ödülleri takdim edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı